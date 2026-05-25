Tre associazioni hanno donato un ecografo avanzato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’iniziativa coinvolge Nepios, l’Associazione per l’Aiuto al neonato Odv e L’orizzonte di Lorenzo. La donazione mira a migliorare le prestazioni diagnostiche dell’ospedale. La consegna è avvenuta di recente, senza ulteriori dettagli sulla data esatta.

BENEFICENZA. Nepios, Associazione per l’Aiuto al neonato Odv e L’orizzonte di Lorenzo hanno unito le forze. Sarà utilizzato per cura e ricerca. Lo strumento, del valore di 99mila euro, sarà utilizzato per il progetto di ricerca «Vascolarizzazione cerebrale del neonato cardiopatico congenito», iniziativa scientifica dedicata allo studio del flusso sanguigno nel cervello dei neonati più fragili. Un progetto che, con tecniche di ecografia avanzata, si propone di analizzare le caratteristiche vascolari cerebrali nei neonati affetti da cardiopatia congenita. In particolare, grazie a tecnologie di studio del microcircolo, sarà possibile osservare... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - All’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo un ecografo avanzato donato da tre associazioni

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Sanità, Cesa (Ospedale Giovanni XXIII): con Casa di Leo rapporto si intensifica

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