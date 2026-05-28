Bergamo piange Luigi Riccardi il penalista melomane che ha fatto della politica un confronto civile

Bergamo piange Luigi Riccardi, avvocato penalista e figura della tradizione socialista locale. Riccardi è stato anche capogruppo della Lista Bruni in Consiglio comunale durante il mandato dal 2004 al 2009. Conosciuto come appassionato di musica, ha sempre mantenuto un atteggiamento civile anche nel confronto politico. La sua morte lascia un vuoto tra chi lo ha conosciuto come professionista e come uomo impegnato nel territorio.

Bergamo piange Luigi Riccardi, avvocato penalista, esponente della tradizione socialista bergamasca e già capogruppo della Lista Bruni in Consiglio comunale nella stagione amministrativa guidata dall’allora sindaco Roberto Bruni (2004-2009). Originario di Noepoli in Basilicata – terra alla quale è rimasto profondamente legato per tutta la vita pur avendo scelto di vivere a Bergamo con la famiglia – Riccardi è stato una figura di riferimento per la Uil bergamasca e una presenza conosciuta e stimata nella vita pubblica cittadina. Ha attraversato con passione civile e spirito riformista l’impegno politico, sindacale e istituzionale, mantenendo sempre viva l’attenzione ai temi dei diritti, della partecipazione e delle istituzioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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