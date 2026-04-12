La comunità di Caselle e Mappano si appresta a salutare Luigi Patracchini, figura storica del calcio locale e membro della USD Caselle Calcio, deceduto all’età di 77 anni. Patracchini è stato riconosciuto come un punto di riferimento nel panorama sportivo della zona, contribuendo alla crescita e alla storia del club. La sua scomparsa ha suscitato commozione tra i tifosi e gli appassionati di calcio del territorio.

La comunità di Caselle e Mappano si prepara a dare l’ultimo saluto a Luigi Patracchini, figura storica della USD Caselle Calcio, scomparso all’età di 77 anni. Il cordoglio che avvolge il territorio coinvolge non solo il mondo dello sport locale, ma anche le realtà associative della zona, testimoniando l’impatto profondo che un uomo capace di operare con discrezione ha avuto sulla vita sociale del paese. L’eredità sportiva tra campo da gioco e gestione societaria. Luigi Patracchini non è stato soltanto un protagonista della USD Caselle Calcio, ma un elemento costitutivo dell’identità rossonera. La sua traiettoria all’interno della società ha...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caselle piange Luigi Patracchini: l’anima rossonera che ha fatto storia

Resident Evil 4 ha fatto storia grazie ad un “errore” che ne ha posticipato l’uscita di 4 anniNon sempre i ritardi nello sviluppo sono un male per i videogiochi, il caso emblematico è Resident Evil 4, uscito molto dopo l’avvio del progetto.

Dalla radio che ha fatto la storia ai podcast che cambiano il futuroArezzo, 7 febbraio 2027 – Dalla radio che ha fatto la storia ai podcast che cambiano il futuro Venerdì 13 febbraio alle ore 10.