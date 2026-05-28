Un calciatore ha dichiarato che lascerebbe la squadra attuale solo per giocare in Champions League, mentre in campionato si sente parte di un gruppo compatto con l’attuale allenatore. Ha raccontato di aver pensato di smettere a causa di un infortunio, ma ora si sente bene e apprezza molto la squadra, valutata con un voto di 8. Inoltre, ha espresso il desiderio di poter vestire la maglia della nazionale.

Mimmo è cresciuto, ma non lo sa. Per fortuna. A quasi 32 anni Domenico Berardi è ancora lo stesso bambino che rincorreva i suoi sogni. Per lui il pallone è solo gioco e divertimento: "Non so se posso chiamarlo mestiere". Non ha mai fatto una scelta legata ai soldi, non ha mai cambiato il modo di pensare. È l’ultima bandiera del nostro calcio, però il candore con il quale parla del suo desiderio (soffocato ma non del tutto) di giocare la Champions lo rappresenta alla perfezione. Ogni bambino sogna il pacchetto completo: il numero 10, i dribbling, i gol, la Nazionale e quella musichetta prima delle partite europee. Mimmo ha avuto tutto: gli manca solo la Champions (che, per inciso, vorrebbe giocare con la maglia neroverde, mica con altre, se fosse possibile). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Berardi: "Lascerei Sassuolo solo per la Champions. In A tutti soldati, con De Zerbi invece..."

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