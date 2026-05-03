Il Milan è stato sconfitto 2-0 in trasferta dal Sassuolo, in una partita valida per la giornata di campionato. Berardi ha segnato il primo gol al 28’, seguìto da Laurienté che ha siglato il raddoppio al 65’. La squadra rossonera ha concluso la partita con un uomo in meno a causa di un’espulsione nel secondo tempo. La sconfitta riduce le possibilità di qualificazione alla prossima Champions League.

Reggio Emilia, 3 maggio 2026 – Con un gol per tempo, il Sassuolo si conferma “bestia nera” del Milan, il quale esce dal Mapei Stadium – teatro della vittoria dello scudetto rossonero nel 2022 – tra i fischi dei suoi tifosi accorsi in Emilia e con un 2-0 sul groppone che rallenta la corsa dei rossoneri verso l’aritmetica certezza di avere un posto nella prossima Champions League (quarto ko nelle ultime sette uscite per gli uomini di Allegri). Senza più grosse velleità di classifica, i neroverdi, con questi tre punti hanno così agganciato all'ottavo posto il Bologna. Hanno potuto giocare a mente sgombra e hanno messo in crisi i rossoneri colpendoli dopo appena 5’ con il gol di Domenico Berardi, rientrato dopo la squalifica e autore del dodicesimo centro contro il Milan.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Un brutto Milan battuto 2-0 dal Sassuolo: Berardi e Laurienté rallentano la corsa Champions dei rossoneri

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0.27 - Il Milan ha fatto registrare un valore di Expected Goals pari a 0.27 contro il Sassuolo, il suo più basso in #SerieA dal 13 maggio 2018, quando si fermò a 0.2 contro l’Atalanta (1-1 a Bergamo). Sottotono. #SassuoloMilan x.com

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