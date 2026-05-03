Nel match giocato in casa del Sassuolo, il Milan ha subito una sconfitta per 2-0. La vittoria è stata determinata da un gol di Berardi, che ha contribuito al risultato finale. La sconfitta mette in discussione le possibilità del Milan di ottenere la qualificazione diretta alla prossima Champions League. La squadra di Allegri dovrà affrontare le ultime partite con questa pressione in vista della qualificazione europea.

Cade il Milan, che viene sconfitto per 2-0 in casa del Sassuolo e deve dunque ancora lottare per conquistare la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. Decisive per i neroverdi le reti in apertura dei due tempi, con Berardi al 5' e Laurienté al 47', intervallate dall'espulsione di Tomori che dopo venticinque minuti ha lasciato in inferiorità i suoi. Il Sassuolo sblocca il parziale con il pallone perso nella propria trequarti da Jashari e girato da Thorstvedt a Laurienté, così per Berardi che col mancino a giro batte Maignan. Milan subito colpito e che poco dopo rischia di subire anche il raddoppio, sulla fuga di Nzola che impegna Maignan in tuffo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milan, il solito Berardi regala la vittoria al Sassuolo: Allegri rischia la Champions

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