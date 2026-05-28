Domenico Berardi ha dichiarato di aver deciso di restare al Sassuolo per tutta la carriera, ma ha espresso il desiderio di partecipare alla Champions League. Ha valutato la possibilità di smettere dopo un infortunio, considerandola una delle stagioni più positive sia per sé che per la squadra, valutata con un voto di 8.

L’attaccante del Sassuolo, Domenico Berardi: «È stata una stagione da 8 per la squadra e per me. Dopo l’infortunio ho pensato di smettere». Quando si dice che le bandiere non esistono più nel calcio occorre fare sempre dei distinguo. Perché Domenico Berardi rappresenta da anni il Sassuolo, con il quale ha giocato oltre 300 gare. La Gazzetta dello Sport lo ha incontrato al termine di una stagione che ha visto i neroverdi comportarsi molto bene. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. LA PAGELLA DEL SASSUOLO E QUELLA SUA « Stesso voto: 8 alla squadra e 8 a me. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Berardi: «Al Sassuolo a vita, ma vorrei giocare la Champions»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sassuolo Vs Verona 2 a 0 .. segna Berardi

Notizie e thread social correlati

Milan, il solito Berardi regala la vittoria al Sassuolo: Allegri rischia la ChampionsNel match giocato in casa del Sassuolo, il Milan ha subito una sconfitta per 2-0.

Berardi: "Lascerei Sassuolo solo per la Champions. In A tutti soldati, con De Zerbi invece..."Un calciatore ha dichiarato che lascerebbe la squadra attuale solo per giocare in Champions League, mentre in campionato si sente parte di un gruppo...

Temi più discussi: Berardi: Lascerei Sassuolo solo per la Champions. In A tutti soldati, con De Zerbi invece...; Emozioni Neroverdi | La prima vittoria stagionale porta la firma di Taider; Sassuolo, ultimo traguardo. Un Pinamonti da dieci; Parma-Sassuolo, le formazioni ufficiali dell'ultima giornata di Serie A.

Torino-Sassuolo: D'Aversa con Njie e Simeone, Berardi in panchina Live trib.al/KfL7Omv x.com

Sassuolo, Berardi chiama il mercato: Vorrei giocare in Champions, ma da protagonista e non da comprimarioDomenico Berardi, bandiera del Sassuolo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport alla fine della stagione chiusa con la salvezza dopo la promozione della scorsa annata: Pagella a me e al Sassuolo? calciomercato.com

Ten men Milan drops 3 crucial points against a dominant Sassuolo reddit

Berardi apre all'addio al Sassuolo a una condizione: Vorrei giocare la Champions da protagonista, non viverla da comprimarioL’attaccante neroverde racconta il desiderio mai nascosto di giocare la Champions League, il legame con il Sassuolo, il dramma dell’infortunio del 2024 e la voglia di chiudere la carriera da ... goal.com