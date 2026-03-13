A Benevento, quattordici scuole resteranno chiuse dal pomeriggio del 20 marzo fino al 24 marzo 2026 per ospitare i seggi del Referendum sulla Giustizia. Durante questo periodo, le lezioni non si svolgeranno nelle strutture coinvolte, che sono state temporaneamente destinate alle operazioni di voto. La chiusura riguarda specificamente gli edifici scolastici scelti per questa consultazione.

Quattordici edifici scolastici di Benevento ospiteranno i seggi per il Referendum sulla Giustizia, con la sospensione delle lezioni dal pomeriggio del 20 marzo fino al martedì 24 marzo 2026. Parallelamente, l’Asl ha affidato a Nicolina Glielmo la guida dell’unità materno-infantile per cinque anni, mentre il Giardino del Mago accoglie il Premio GreenCare 2025 grazie alle installazioni di Riccardo Dalisi. L’organizzazione elettorale richiede un coordinamento complesso che coinvolge istituti superiori come il Liceo Scientifico Rummo e l’Istituto Agrario Mario Vetrone di Piano Cappelle, oltre a strutture storiche come l’ex scuola elementare in contrada San Vitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benevento: 14 scuole chiuse per il Referendum sul voto

