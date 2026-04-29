Benessere animale Fileni fa da apripista in Italia
In Italia, il benessere animale nel settore avicolo sta assumendo un ruolo sempre più rilevante. Alcune aziende hanno deciso di adottare pratiche che superano le normative di settore, puntando a migliorare le condizioni degli animali. Questa tendenza si sta diffondendo, portando a cambiamenti concreti nelle modalità di allevamento e gestione degli animali da cortile.
Nel settore avicolo italiano il benessere animale è diventato un tema centrale, ma c’è chi ha scelto di andare oltre gli standard di mercato. È la direzione intrapresa da Fileni, che da decenni coniuga efficienza produttiva, etica e sostenibilità e che oggi si distingue come la prima – e finora unica – azienda italiana del settore carni ad aver adottato integralmente i criteri dello European Chicken Commitment (ECC) per tutti i propri prodotti a marchio a base di pollo. Un cambiamento profondo della filiera, completato lo scorso anno, che segna un punto di svolta nel modo di intendere l’allevamento avicolo in Italia. Definiti da oltre 30...🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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