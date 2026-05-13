L' Umbria scommette su filiera della selvaggina e benessere animale

La regione Umbria ha avviato un confronto dedicato alla filiera della selvaggina e al benessere animale, in vista del Caccia Village 2026 che si terrà a Umbertide. Durante l’evento sono stati programmati due incontri specifici, con l’obiettivo di discutere temi legati alla gestione della selvaggina e alle pratiche di rispetto del benessere animale. La manifestazione si svolge in un contesto di attenzione alle attività rurali e venatorie.

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La Regione Umbria accelera sul futuro del mondo rurale e venatorio. In occasione di Caccia Village 2026, in programma nella suggestiva cornice di Umbertide, sono stati organizzati due momenti di confronto di alto profilo dedicati rispettivamente alla filiera della selvaggina e al benessere.🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Benessere e salute animale: la Regione Umbria punta all'approccio "One Health" Salute e benessere animaleRobinson Pet Shop ridefinisce gli standard della cura veterinaria trasformando i punti vendita in un presidio di salute per gli animali grazie al... Temi più discussi: Zona economica speciale, i consiglieri Carini e Mazzanti: Perugia ne deve far parte. Ecco la strategia; Il centro per l’impiego nel grattacielo più alto dell’Umbria: la Regione scommette sul Tulipano; Vivere l’Umbria è vivere davvero. Strategie, spot tv e novità per l’estate; Borsa: l'Europa apre positiva e scommette su accordo Usa-Iran. ???????? ????????? ?? pt. 2 #BlockDevils x.com Turismo in Umbria, la Valnerina scommette sulla ripresaRoma, 26 lug. (askanews) – Umbria, cuore verde dell’Italia. Valga su tutto il refrigerio che arriva solo a guardare le imponenti cascate delle Marmore, le più alte d’Europa, o la quiete, rotta solo ... affaritaliani.it Proietti, 'per l'Umbria obiettivo 9 milioni di visitatori già nel 2026'(ANSA) - MILANO, 11 MAG - L'Umbria punta a 9 milioni di visitatori già nel 2026, con l'obiettivo dichiarato di raggiungere quota 10 milioni entro il 2030. È la sfida lanciata a Milano dalla presidente ... msn.com