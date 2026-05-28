Bench press e para powerlifting a Pianella | una giornata di gare tra sport e inclusione

A Pianella si sono svolte diverse gare di powerlifting, tra cui le competizioni di bench press e para powerlifting. Gli atleti hanno partecipato a eventi come la coppa Italia, i campionati italiani master e il Criterium universitario. La giornata ha visto una serie di sfide di forza, coinvolgendo sia atleti normodotati che con disabilità, in un clima di sport e inclusione.

Un test di forza per molti atleti, che si sono messi alla prova con le gare di coppa Italia bench press, campionati italiani master bench press, Criterium nazionale universitario bench press, coppa Italia para powerlifting e Criterium nazionale universitario para powerlifting.Il tutto si è svolto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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