Fase regionale dell' Acsi bench press | San Donaci cuore pulsante tra sport e tradizione

A San Donaci si sta preparando la fase regionale dell'Acsi bench press, una competizione che vede protagonisti atleti di varie età e livelli. La manifestazione si svolgerà nel cuore della cittadina, coinvolgendo sia praticanti di sport che appassionati di tradizioni locali. La competizione promette di attirare numerosi partecipanti e spettatori, portando attenzione sulla scena sportiva della regione.

SAN DONACI - Un connubio perfetto tra potenza atletica e radici storiche sta per trasformare la cittadina di San Donaci nel centro nevralgico della Puglia sportiva. Domenica 3 maggio 2026, il Palazzetto dello Sport di via Umberto I ospiterà l’atteso Acsi Bench Press - Resistant Power Challenge.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: La Regina cuore pulsante del vino regionale con Wein Tour Cattolica San Cataldo: 10 anni di solidarietà, il cuore pulsante del socialeIl 19 aprile 2026 segna un traguardo fondamentale per il tessuto sociale di San Cataldo, dove l’Associazione Un Gesto per un Sorriso celebra un... Approfondimenti e contenuti Si parla di: San Donaci, torna la Fiera di San Vincenzo Ferrer: il 3 maggio la 102ª edizione tra tradizione e spettacolo; Atletica Mesagne sul podio a European Master Athletics Champion.