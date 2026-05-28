I consumatori sono diventati più attenti e preparati, chiedendo dettagli sugli ingredienti dei prodotti di bellezza. Ora si informano attivamente e richiedono trasparenza sulle formulazioni. Questi cambiamenti hanno portato le aziende a rispondere alle nuove esigenze, con un’attenzione crescente alla composizione dei cosmetici e ai componenti utilizzati.

“Oggi consumatori e consumatrici sono attenti, esigenti e molto preparati. Stanno sempre più attenti agli ingredienti, ci scrivono per avere informazioni su ciò che utilizziamo nelle nostre formule. Sono privilegiati gli ingredienti che hanno origine naturale”. Sono le parole di Laura Romano, Responsabile R&D di Henkel Consumer Brands WE South, in occasione del rilancio, da parte di Henkel Consumer Brands, di Syoss by Palette Oleo Intense, la gamma di colorazione permanente senza ammoniaca, e con il lancio di Syoss Color Glaze, una gamma di 6 maschere colorate con effetto laminazione e lucentezza. La nuova tappa di questa evoluzione è stata raccontata a Milano, presso lo Spazio Lineapelle, nell’ambito di ‘Syoss Color Studio’: un momento per approfondire le innovazioni di prodotto e l’impegno in ricerca e sviluppo del brand. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Bellezza: Romano (Henkel), consumatori sempre più attenti a ingredienti

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