Secondo un rappresentante di un'azienda del settore, le persone cercano prodotti di bellezza che combinino prestazioni professionali con facilità d'uso e rapidità. La domanda si rivolge a soluzioni semplici da applicare, ma che garantiscano risultati di livello elevato. La tendenza indica una preferenza per prodotti che uniscano qualità e praticità, rispondendo alle esigenze di chi desidera risultati professionali senza complicazioni.

“Sappiamo che le persone sono sempre più esigenti, ricercano prodotti in grado di offrire prestazioni professionali, semplici e veloci. In questo sta la nostra promessa e la nostra visione nel poter offrire prodotti versatili e accessibili che garantiscono prestazioni professionali a casa proprio come se fossero in salone”. Lo ha detto Serena Pesapane, Marketing Beauty Care di Henkel Consumer Brands WE South, al rilancio, da parte di Henkel Consumer Brands, di Syoss by Palette Oleo Intense, la gamma di colorazione permanente senza ammoniaca, e con il lancio di Syoss Color Glaze, una gamma di 6 maschere colorate con effetto laminazione e lucentezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Bellezza: Pesapane (Henkel), 'le persone cercano prodotti professionali, ma semplici

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