Tecnologia Pannone Asus | Aziende cercano prodotti di qualità e durevoli

In un intervento recente, un rappresentante di Asus ha sottolineato come le aziende del settore tecnologico puntino a offrire prodotti che combinano qualità e durabilità, anche nelle fasce di prezzo più accessibili. Durante un evento a Milano, ha spiegato che l’obiettivo è garantire che ogni articolo, dall’entry level, mantenga standard elevati di affidabilità e consistenza. La volontà è di mantenere una linea di continuità tra i vari modelli.

Milano, 11 mar.(Adnkronos) - “Quando realizziamo prodotti che coprono fasce ampie partendo dall'entry level, quello che cerchiamo di fare è realizzarli dando continuità di qualità a ciascun prodotto. Questo perché vogliamo offrire ad ogni azienda è la sicurezza di avere un prodotto di qualità che duri nel tempo e che permetta quindi a qualsiasi dipendente di riuscire a lavorare autonomamente”. Sono le parole di Pietro Pannone, marketing manager di Asus Business, durante la presentazione del nuovo ExpertBook Ultra pensato per il segmento B2B e progettato per definire il futuro del mobile computing nell'era dell'intelligenza artificiale. È stata anche l'occasione per fare il punto sulle novità che offre l'intelligenza artificiale e sui cambiamenti del mercato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tecnologia, Pannone (Asus): "Aziende cercano prodotti di qualità e durevoli" Articoli correlati Saldi in Bassa Romagna, l'andamento: "Scontrino medio da 80 euro, si cercano prodotti di qualità"Scontrino medio intorno agli 80 euro, consumatori più selettivi ma resta l’interesse per l’acquisto di qualità. Aziende salentine cercano personale: 417 offerte di lavoro nel SalentoNumeri sensibilmente in ribasso rispetto a quelli di una settimana fa, ma intanto giovedì 26 febbraio al centro per l’impiego di Poggiardo si terrà... Altri aggiornamenti su Tecnologia Pannone Asus Aziende cercano... Tecnologia, Passadore (Asus): Le aziende apprezzano assistenza on-sitePer un’azienda il servizio post-vendita è fondamentale. Noi offriamo un servizio di assistenza on-site, se si guasta un notebook andiamo a ripararlo in azienda o in casa dell’utente. Abbiamo scelto ... recnews.it Asus vuole rendere l'IA uno strumento sicuro per le aziendeL'evoluzione tecnologica nel mondo del lavoro incontra oggi varie necessità. Da un lato la continua ricerca di strumenti sempre più intelligenti, dall'altro il bisogno di sicurezza, soprattutto quando ... ansa.it