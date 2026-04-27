Scandalo escort Buttini e Ronchi | Nessun giro di prostituzione ma semplici serate mondane L’avvocato difensore | Distrutta la vita di due persone

In una recente conferenza stampa, i legali di due indagati coinvolti in uno scandalo legato a escort hanno dichiarato che si è trattato di semplici incontri sociali e non di un giro di prostituzione. Gli avvocati hanno anche affermato che le vite dei loro assistiti sono state fortemente compromesse a causa delle accuse mosse nei loro confronti. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e sollevato dubbi sulla natura delle attività in questione.

“Nessun giro di prostituzione, ma semplice serate mondane”. È questo, in sintesi, il contenuto della difesa di Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, due degli arrestati (domiciliari) dell’inchiesta sul giro di sfruttamento della prostituzione che avrebbe visto tra i clienti alcuni calciatori di Serie A. I presunti promotori dell’organizzazione, a dire dell’accusa, “hanno dato delle spiegazioni di tipo tecnico, sono stati francamente molto precisi” spiega l’avvocato Marco Martini, al termine dell’interrogatorio di garanzia – davanti alla gip Chiara Valori – durato quasi tre ore. “Ho avuto poco tempo per leggere quello che è stato scritto, ma se...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scandalo escort, Buttini e Ronchi: “Nessun giro di prostituzione, ma semplici serate mondane”. L’avvocato difensore: “Distrutta la vita di due persone” Notizie correlate Leggi anche: Caso escort a Milano, i titolari dell’agenzia sotto inchiesta: “Nessun giro di prostituzione, solo serate mondane” Scandalo escort a Milano, serate con i calciatori di serie A anche durante il lockdown: una è incinta(Adnkronos) – Oltre 450mila euro sono stati pagati direttamente da calciatori professionisti – tramite bonifici su conti correnti o su carta... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Scandalo escort, i nomi dei calciatori nelle parole chiave dei pm; Escort per i calciatori, la teste: Lavoravamo anche nel lockdown. Una ragazza rimase incinta; Scandalo escort, calciatori hanno pagato mezzo milione: i nomi dell'inchiesta; Da Stankovic a Maldini jr, la nazionale dello scandalo. Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, la coppia dello scandalo escort: il lusso, le foto con i calciatori (che potrebbero testimoniare), il business da milioniSono inseparabili Emanuele Buttini e Deborah Ronchi. Sui social, nella vita privata, sul lavoro. E lo sono anche nello scandalo. Sono i volti dietro l'inchiesta escort che coinvolge ... leggo.it Scandalo escort-calciatori Milano, fatta la copia dei cellulari sequestratiÈ stata completata la copia forense che lunedì scorso ha portato agli arresti domiciliari quattro persone tra cui Emanuele Buttini e Deborah Ronchi ... corrieredellosport.it Scandalo escort a Milano, l’intercettazione durante le Olimpiadi invernali: “Ho fatto fare il tavolo a quelli lì di hockey” di Domenico Cannizzaro x.com Emergono nuove informazioni riguardo allo scandalo escort che ha colpito la Serie A: la vendita dei "pacchetti" da parte dell'organizzazione avrebbe offerto diverse possibilità di scelta. In primis il locale, poi il tavolo e le ragazze. Ogni cosa avrebbe avuto, ovvi - facebook.com facebook