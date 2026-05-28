Bellano apre le proprie porte | il patrimonio artistico a disposizione del pubblico
A Bellano si apre al pubblico il patrimonio artistico con la settima edizione del progetto “Bellano tra Arte, Storia e Fede. I Custodi del Patrimonio”. L’iniziativa, che negli anni ha promosso la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e religioso locale, permette ai visitatori di accedere a diverse testimonianze culturali e religiose della zona. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e coinvolgerà vari siti e istituzioni del territorio.
Giunge alla VII edizione il progetto “Bellano tra Arte, Storia e Fede. I Custodi del Patrimonio”, iniziativa che negli anni ha contribuito alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e religioso del territorio.Il progetto, che vede come capofila la Pro loco Bellano in partenariato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Notizie e thread social correlati
L’Università apre le proprie porte. Scelta del percorso formativo aiuto diretto alle future matricoleL’università ha organizzato un evento di orientamento aperto al pubblico con l’obiettivo di aiutare gli studenti delle superiori e coloro che stanno...
Il Castello di Levizzano Rangone apre le porte al pubblico, tour guidato tra sale e sotterraneiIl Castello di Levizzano Rangone sarà aperto al pubblico sabato 28 marzo alle 16.
Si parla di: Bellano apre le proprie porte: il patrimonio artistico a disposizione del pubblico; All'Orrido apre un nuovo chiosco. E si cerca un gestore.