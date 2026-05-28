Bellano apre le proprie porte | il patrimonio artistico a disposizione del pubblico

Notizia in breve

A Bellano si apre al pubblico il patrimonio artistico con la settima edizione del progetto “Bellano tra Arte, Storia e Fede. I Custodi del Patrimonio”. L’iniziativa, che negli anni ha promosso la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e religioso locale, permette ai visitatori di accedere a diverse testimonianze culturali e religiose della zona. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e coinvolgerà vari siti e istituzioni del territorio.