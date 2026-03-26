Il Castello di Levizzano Rangone apre le porte al pubblico tour guidato tra sale e sotterranei

Il Castello di Levizzano Rangone sarà aperto al pubblico sabato 28 marzo alle 16.00 e domenica 29 marzo alle 11.00, con visite guidate che includeranno le sale interne e il museo Rosso Graspa. Le visite si svolgeranno in rispettive giornate e orari, offrendo l’opportunità di esplorare le diverse aree della struttura.

Nelle giornate di sabato 28 marzo alle ore 16.00 e domenica 29 marzo alle 11.00 il castello di Levizzano Rangone apre le sue porte ai visitatori per un tour guidato nelle sale del castello e nel museo Rosso Graspa. La visita partirà, qualora le condizioni meteo lo consentano, dal cortile esterno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Il Castello di Levizzano Rangone apre le porte al pubblico, tour guidato tra sale e sotterranei Articoli correlati Carnevale: il Castello Estense apre le porte ai più piccoli tra giochi, storie e meravigliaDomenica 15 (alle 11), il Castello Estense apre le porte ai più piccoli per un’esperienza speciale dedicata al Carnevale. Il castello di Carovigno apre le porte per una visita guidata notturnaMartedì 17 febbraio alle ore 21,30 il Castello di Carovigno apre le sue porte per una visita guidata notturna dedicata agli aspetti meno noti e più...