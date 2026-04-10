L’Università apre le proprie porte Scelta del percorso formativo aiuto diretto alle future matricole

Da ilgiorno.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’università ha organizzato un evento di orientamento aperto al pubblico con l’obiettivo di aiutare gli studenti delle superiori e coloro che stanno pensando di proseguire con la laurea magistrale. Durante la giornata, vengono presentati i diversi corsi di studio e le possibilità offerte dall’ateneo. L’iniziativa mira a fornire informazioni pratiche e a rispondere alle domande di chi si avvicina al mondo accademico.

L’Università apre le porte per una giornata di orientamento dedicata agli studenti delle superiori e a chi già pensa alla laurea magistrale. Open Day domani dalle 9,30 nei cortili storici in Strada Nuova e nel pomeriggio nei collegi universitari. La giornata sarà dedicata a un confronto con docenti, ricercatori, tutor e iscritti per illustrare la didattica e la vita in Università. La giornata si aprirà nel Cortile delle statue con un momento di benvenuto istituzionale seguito dall’apertura dell’area espositiva degli stand e dell’offerta formativa (Cortili Volta e Caduti) aperti dalle 10 alle 13,30 per uno scambio tra docenti e potenziali matricole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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