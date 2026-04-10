L’Università apre le proprie porte Scelta del percorso formativo aiuto diretto alle future matricole

L’università ha organizzato un evento di orientamento aperto al pubblico con l’obiettivo di aiutare gli studenti delle superiori e coloro che stanno pensando di proseguire con la laurea magistrale. Durante la giornata, vengono presentati i diversi corsi di studio e le possibilità offerte dall’ateneo. L’iniziativa mira a fornire informazioni pratiche e a rispondere alle domande di chi si avvicina al mondo accademico.

L’Università apre le porte per una giornata di orientamento dedicata agli studenti delle superiori e a chi già pensa alla laurea magistrale. Open Day domani dalle 9,30 nei cortili storici in Strada Nuova e nel pomeriggio nei collegi universitari. La giornata sarà dedicata a un confronto con docenti, ricercatori, tutor e iscritti per illustrare la didattica e la vita in Università. La giornata si aprirà nel Cortile delle statue con un momento di benvenuto istituzionale seguito dall’apertura dell’area espositiva degli stand e dell’offerta formativa (Cortili Volta e Caduti) aperti dalle 10 alle 13,30 per uno scambio tra docenti e potenziali matricole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’Università apre le proprie porte. Scelta del percorso formativo aiuto diretto alle future matricole Stranieri, porte aperte alle future matricole. Offerta didattica, lingue e orientamentoLunedì 23 febbraio l’Università per Stranieri apre le porte della sede di piazza Rosselli alle future matricole, dalle 10, scoprendone l’offerta... L’Università di Firenze si presenta alle future matricole: tre giorni di open dayFirenze, 17 gennaio 2026 – L’Università di Firenze si presenta alle future matricole e organizza per tre giorni di seguito un open day per permettere... How to CRUSH Procrastination & Master Self-Belief Today! Temi più discussi: L’Università apre le proprie porte. Scelta del percorso formativo aiuto diretto alle future matricole; Università per Stranieri, via alla campagna di orientamento; Università, Terzo Settore e giovani universitari insieme per la crescita dei territori del Mezzogiorno; Orientamento universitario: una open week dedicata alle lauree magistrali. L’Università apre le proprie porte. Scelta del percorso formativo aiuto diretto alle future matricoleL’Università apre le porte per una giornata di orientamento dedicata agli studenti delle superiori e a chi già pensa alla laurea magistrale. Open Day domani dalle 9,30 nei cortili storici in Strada ... ilgiorno.it Università: Istituto Universitario Sophia, aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2026/27Sono aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2026/27 dell’Istituto Universitario Sophia. L’ateneo con sede a Loppiano (Firenze) presenta un percorso universitario rinnovato e completo (triennale e ... agensir.it Anche il TAR conferma la scelta del Comune. Andiamo avanti con la rimozione dei monopattini in sharing: una decisione presa per garantire maggiore sicurezza stradale e più decoro nello spazio pubblico, soprattutto nel cuore della città. Non una scelta contr - facebook.com facebook “La scelta del commissariamento dell'Asp Moro è stata corretta e ha permesso di risollevare l’azienda dalle criticità economiche e finanziarie”. Così oggi l’assessore di #RegioneFVG @Riccardi_FVG all’assemblea dei sindaci a #Codroipo tinyurl.com/584ea x.com