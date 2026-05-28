Belén Rodriguez è stata denunciata per omissione di soccorso dopo essere stata coinvolta in due incidenti a Milano e aver lasciato la scena a bordo della sua auto. Secondo le ricostruzioni, l’incidente si sarebbe verificato nel centro della città e la showgirl avrebbe proseguito la marcia senza fermarsi. La polizia ha avviato le indagini e ha formalizzato la denuncia. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali feriti o danni materiali.

Belén Rodríguez è stata denunciata per omissione di soccorso in seguito a due incidenti provocati dalla sua auto. I testimoni non hanno avuto dubbi: alla guida della Land Rover Defender che in centro a Milano ha causato tre feriti c’era proprio la nota showgirl. Uno dei testimoni è riuscito anche a fotografarla e ha riportato alla polizia locale il nome della persona a bordo dell’auto. Due gli incidenti, uno in via Melzi d’Eril e l’altro dopo pochi chilometri. Belén Rodríguez: due incidenti a Milano Sabato scorso, Belén Rodríguez avrebbe causato due incidenti distinti a Milano. Il totale dei feriti è di tre persone, che sono state medicate in ospedale e dimesse con prognosi di cinque giorni ciascuna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Belén Rodriguez denunciata per omissione di soccorso dopo due incidenti a Milano, era fuggita via in auto

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Belen Rodriguez: avrebbe causato 4 incidenti denunciata per omissione di soccorso

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