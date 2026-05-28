Belén Rodriguez è coinvolta in due incidenti stradali a Milano nei giorni scorsi. Secondo le ricostruzioni, potrebbe essere accusata di omissione di soccorso. L'artista è stata ricoverata lunedì a causa di un malore e, prima di questo episodio, si trovava sui luoghi degli incidenti. Le indagini sono in corso e non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli.

Belén Rodriguez rischierebbe una denuncia per omissione di soccorso dopo essere stata coinvolta in due incidenti stradali avvenuti nei giorni scorsi a Milano, prima del malore che lunedì l’ha costretta ad un ricovero ospedaliero. La showgirl argentina, alla guida del suo Land Rover Defender non si sarebbe fermata dopo aver causato entrambi gli incidenti, procurando lievi lesioni a tre persone. Il primo incidente si è verificato in via Melzi d’Eril, nei pressi dell’Arco della Pace, dove il veicolo avrebbe urtato lo specchietto di un’auto parcheggiata. Il secondo, più grave, è avvenuto in via San Marco, sempre nel centro cittadino, dove il suv avrebbe centrato uno scooter e due mezzi in sosta, causando il ferimento lieve di tre occupanti, che successivamente sono state medicate in ospedale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Belén Rodriguez, nuovi dettagli sui due incidenti a Milano: ipotesi omissione di soccorso

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Belen Rodriguez, doppio incidente con il suv a Milano

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