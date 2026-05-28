Una showgirl è stata riconosciuta da testimoni alla guida di un Defender coinvolto in due incidenti. I testimoni hanno confermato che era lei al volante al momento dei sinistri. La donna rischia una denuncia per omissione di soccorso. La polizia locale ha ascoltato i testimoni e sta valutando eventuali conseguenze legali. Non sono state rese note ulteriori informazioni sulle circostanze degli incidenti o sulla sua posizione attuale.

Milano, 28 maggio 2026 – I testimoni che l’avevano già riconosciuta in diretta hanno riconfermato la loro versione alla polizia locale: “ C’era lei alla guida ”. E tre dei conducenti coinvolti negli incidenti stradali andati in scena sabato sera in centro a Milano si sono fatti refertare, con prognosi di cinque giorni per contusioni non gravi riportate nell’impatto dei loro veicoli con il Defender Land Rover. Per questo, la showgirl argentina Belén Rodriguez verrà deferita in Procura con l’accusa di omissione di soccorso, visto che non si sarebbe fermata per sincerarsi delle condizioni degli automobilisti né per fornire loro le generalità a fini risarcitori per i danni alle carrozzerie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Belen e gli incidenti con il Defender. La showgirl riconosciuta da alcuni testimoni: verrà denunciata per omissione di soccorso

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#belen tutti dimenticati che è solo una capricciosa spocchiosa che ha causato degli incidenti e nn si è fermata! Che da in escandescenza x un programma tv alla faccia delle persone che si spaccano la schiena! Pagliaccia, psicopatica arrogante, maleducata, c x.com

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Secondo voi il recente crollo emotivo di Belen è davvero il problema… o il problema è una società che trasforma immediatamente il dolore di qualcuno in contenuto da guardare, commentare e consumare? reddit