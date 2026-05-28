In Italia si discute ancora poco di salute mentale e la sensibilizzazione resta limitata. La questione riguarda un tema di grande rilevanza per il benessere psicofisico, ma l’attenzione pubblica e istituzionale rimane insufficiente. Recentemente, si è parlato di un personaggio noto che ha condiviso esperienze legate a questo tema, portando l’attenzione su un argomento ancora poco affrontato nel nostro Paese. La mancanza di un’adeguata informazione e di politiche specifiche caratterizza il panorama attuale.

Di salute mentale nel nostro Paese si parla poco e la sensibilizzazione su un tema così delicato ed intimo ma nello stesso tempo di vitale importanza per il benessere psicofisico di ognuno di noi scarseggia. Basti prendere in considerazione i numerosi programmi tv, podcast, serie e documentari che vengono prodotti e diffusi in Gran Bretagna e negli Stati Uniti per rendersi conto che in Italia è un evento più unico che raro imbattersi in una trasmissione che tratti in modo adeguato il tema dei disturbi psichici, da molti considerati ancora un tabù, una cosa che accade solo agli altri e di cui si ha la presunzione di essere totalmente immuni o un argomento da tirare fuori nell’urgenza di gravi fatti di cronaca di cui i media devono necessariamente rendere conto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Belén Rodriguez e la salute mentale: l’Italia deve ancora imparare

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Belen Rodriguez e la salute mentale un momento di riflessione

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Parliamo continuamente di salute mentale e vulnerabilità. Ma quando il dolore diventa reale, disordinato e pubblico, scattano subito giudizio, sarcasmo e distanza emotiva. Il caso di Belén Rodríguez racconta molto del nostro rapporto con la fragilitàUna celebrità ha condiviso pubblicamente una crisi di salute mentale, suscitando reazioni di giudizio e sarcasmo sui social.

Temi più discussi: Come sta Belen Rodriguez, i soccorsi a casa e l'arrivo in ospedale: È stata dimessa; Belen Rodriguez dimessa dall'ospedale, cosa è successo: le ultime notizie; Belen Rodriguez, dopo il ricovero la reazione di De Martino e Mara Venier; Belén Rodríguez, la notte più difficile: il ricovero al Policlinico, il sostegno della sorella Cecilia e di Stefano De Martino e i crolli emotivi che possono attraversare chiunque.

Sta meglio Belén Rodriguez, che è stata dimessa ieri verso l'ora di pranzo dal Policlinico di Milano, dove era stata portata nella tarda mattinata di lunedì per accertamenti, a seguito dell'allarme lanciato da uno dei vicini, preoccupato per le grida provenienti d x.com

Belen Rodriguez Sotto Accusa: Incidente, Fuga e Denuncia Dopo la Bocciatura TV reddit

Belén a casa con l'amica del cuore e come la stanno aiutando gli ex Stefano De Martino e Antonino SpinalbeseAl fianco di Belén Rodriguez ci sono Patrizia Griffini, la sorella Cecilia e gli ex Stefano De Martino e Antonino Spinalbese ... virgilio.it

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