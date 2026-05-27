Una celebrità ha condiviso pubblicamente una crisi di salute mentale, suscitando reazioni di giudizio e sarcasmo sui social. La discussione sulla vulnerabilità si concentra spesso nel mondo digitale, ma quando il dolore diventa visibile e pubblico, si assiste a una rapida risposta di distacco emotivo e critiche. La diffusione di storie di fragilità nelle piattaforme online evidenzia come la società reagisca di fronte a episodi di sofferenza reale, spesso con superficialità o giudizio.

L a salute mentale è ovunque. Nei podcast, nei social, nelle interviste delle celebrity, nei libri, nelle campagne pubblicitarie. Parliamo continuamente di ansia, burnout, depressione, attacchi di panico, terapia, vulnerabilità. Eppure, basta osservare quello che è accaduto in questi giorni attorno a Belén Rodríguez per capire che forse non abbiamo davvero imparato a stare davanti alla fragilità degli altri. Perché il problema non è parlare di salute mentale. Il problema è capire quale sofferenza siamo davvero disposti ad accettare. ADHD e altre neurodivergenze: la nuova consapevolezza su salute mentale e psicofarmaci X Perché il caso Belén Rodríguez fa discutere?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Parliamo continuamente di salute mentale e vulnerabilità. Ma quando il dolore diventa reale, disordinato e pubblico, scattano subito giudizio, sarcasmo e distanza emotiva. Il caso di Belén Rodríguez racconta molto del nostro rapporto con la fragilità

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