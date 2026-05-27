Belen Rodriguez il messaggio di Mara Venier | L’ho vissuto anche io

Da dilei.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mara Venier ha commentato la vicenda che riguarda Belen Rodriguez, affermando di averla vissuta anche lei. La conduttrice televisiva ha espresso la sua vicinanza e comprensione attraverso un messaggio pubblico, senza entrare nei dettagli specifici del caso. La sua dichiarazione si concentra sulla condivisione di un’esperienza personale, mantenendo un tono rispettoso e discreto, e sottolineando la sua sensibilità nei confronti della situazione.

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Mara Venier mostra, ancora una volta, tutta la sua sensibilità e umanità, commentando a modo suo la vicenda che in questi giorni vede coinvolta Belen Rodriguez. Il dolore di Belen Rodriguez e una fragilità da rispettare. La showgirl argentina, come ben sappiamo, non sta bene. Belen Rodriguez è stata ricoverata e poi trasportata in un luogo protetto dopo che i suoi vicini, allarmati dalle urla che provenivano dalla sua casa, hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari. Tutto, almeno per ora, è relegato nell’ambito delle ipotesi. L’unica certezza è che la showgirl starebbe vivendo un momento fatto di fragilità e che attorno a lei si sarebbe riunita tutta la sua famiglia, compreso Stefano De Martino, accorso da Roma per stare al suo fianco. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Belen Rodriguez, il messaggio di Mara Venier: “L’ho vissuto anche io”
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Belen Rodriguez, il messaggio da brividi di Mara Venier dopo il ricovero: «Lho vissuto anche io»

Video Belen Rodriguez, il messaggio da brividi di Mara Venier dopo il ricovero: «Lho vissuto anche io»

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