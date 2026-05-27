Belen il malore e il ricovero La difesa di Elenoire Ferruzzi | Ti è stato detto di tutto ma ti riprenderai per i tuoi figli

Belén Rodriguez è stata ricoverata a causa di un malore. La sua situazione ha portato alla diffusione di messaggi di supporto da parte di amici e figure pubbliche sui social media. La sua difesa ha commentato che, nonostante le difficoltà e le parole ricevute, si riprenderà per i suoi figli. La notizia del ricovero ha generato una serie di attestazioni di solidarietà online.

Nelle ore più difficili per Belén Rodriguez, sui social stanno arrivando anche messaggi di affetto e sostegno da parte di amici e personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi c’è anche quello pubblicato da Elenoire Ferruzzi, icona gay e trans che nel 2022 ha partecipato al Gf Vip, che ha. 🔗 Leggi su Today.it

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