I vigili del fuoco hanno riferito che la modella è stata dimessa dal Policlinico di Milano dopo un ricovero. La sua giornata si è conclusa con le dimissioni e il ritorno a casa. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del ricovero o sulle sue condizioni di salute attuali.

Dopo il ricovero arriva il ritorno a casa: come stanno le cose. Si è conclusa con le dimissioni dal Policlinico di Milano la giornata di forte apprensione che nelle ultime ore aveva coinvolto Belén Rodriguez. La conduttrice argentina, soccorsa nella mattinata di lunedì nella sua abitazione di zona Brera, è stata giudicata in buone condizioni dai sanitari dopo gli accertamenti eseguiti in ospedale. Secondo quanto riportato da Il Giorno e la Repubblica, l’intervento sarebbe scattato dopo una richiesta di aiuto arrivata al 112 da alcuni residenti dello stabile che avevano sentito provenire dall’appartamento urla e richieste di soccorso. Trasportata al Policlinico in codice giallo, Rodriguez sarebbe stata monitorata e poi dimessa senza particolari conseguenze cliniche. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Belén Rodriguez dimessa dopo il ricovero: il racconto dei vigili del fuoco su cosa è successo in casa

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