Belén Rodriguez è stata dimessa ieri pomeriggio dal Policlinico di Milano. La cantante e showgirl si trovava in ospedale da alcuni giorni e le sue condizioni di salute sono state giudicate buone dai medici. La notizia è stata confermata attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni del ricovero o sulle cure ricevute. La dimissione è avvenuta nel pomeriggio, senza complicazioni segnalate.

Belén Rodriguez è stata dimessa ieri pomeriggio, martedì 26 maggio, dal Policlinico di Milano. Le sue condizioni di salute sono buone. La showgirl era stata portata in ospedale nella tarda mattinata di ieri, 27 maggio, per accertamenti, a seguito dell'allarme lanciato da uno dei vicini, preoccupato per le grida provenienti dalle finestre del suo appartamento in zona Brera. L'uomo, secondo quanto riportato da Il Giorno e La Repubblica, ha chiamato il 112 intorno alle 7 del mattino. "Aiuto, aiutatemi", avrebbe urlato la showgirl allarmando diverse persone nel condominio in cui vive. Sul posto sono giunte due volanti della polizia, un'ambulanza e i vigili del fuoco, bloccando inevitabilmente il traffico stradale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Belen Rodriguez, le sue condizioni dopo il ricovero: cosa trapela

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Belen Rodriguez dimessa aggiornamenti sulle sue condizioni di salute

Notizie e thread social correlati

“Una decisione costretta”. Belen Rodriguez, le indiscrezioni dopo il ricoveroNegli ultimi giorni, il nome di Belen Rodriguez è stato al centro dell’attenzione a causa di un ricovero.

Belén Rodriguez dimessa dopo il ricovero: il racconto dei vigili del fuoco su cosa è successo in casaI vigili del fuoco hanno riferito che la modella è stata dimessa dal Policlinico di Milano dopo un ricovero.

Temi più discussi: Belen Rodriguez: arriva la notizia che rassicura i fan dopo ore di paura; Belen Rodriguez dimessa dall'ospedale dopo l'emergenza, come sta: le news di oggi; Belén Rodriguez soccorsa dopo l'allarme dei vicini: finisce in ospedale. Si indaga su due incidenti; Il dolore di Belen tocca Mara Venier, la confessione: L'ho vissuto anch'io. A lei Rodriguez raccontò dei tradimenti di De Martino.

Belen Rodriguez e il ricovero in ospedale, il messaggio di Alba Parietti: Anche le persone più forti crollano x.com

Belen Rodriguez Sotto Accusa: Incidente, Fuga e Denuncia Dopo la Bocciatura TV reddit

Belen Rodriguez, il malore e le ore di paura: il ruolo decisivo di Stefano De MartinoDettagli della mattinata difficile di Belen Rodriguez, la presenza di Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez e la gestione del ricovero al Policlinico di Milano. notizie.it

Belén Rodriguez dalla paura al ritorno a casa, Stefano De Martino e la sorella Cecilia al suo fianco: È in buone condizioniLe urla alle 4 di notte, la casa a soqquadro, gli oggetti in frantumi: la ricostruzione dell’emergenza sanitaria. La showgirl 41enne dimessa dal Policlinico. C’è il sospetto che fosse lei al volante d ... ilgiorno.it