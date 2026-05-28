Il 27 maggio 2026, una showgirl è stata ricoverata in codice giallo. Fotografi hanno immortalato il suo arrivo in ospedale e il ritorno a casa, senza che le immagini fossero mai pubblicate. La famiglia ha dichiarato di aver eliminato le foto, affermando di non essere carnefici. La notizia si concentra sui dettagli del ricovero e sulle immagini non diffuse, senza ulteriori approfondimenti sul motivo o sulla condizione della persona coinvolta.

Durante il ricovero in codice giallo di Belen Rodriguez, nella mattinata del 27 maggio 2026, alcuni fotografi sono riusciti a scattare foto sia durante l’arrivo in ospedale sia nel momento del rientro a casa della showgirl. Eppure quegli scatti non sono (ancora) circolati online né finiti sui giornali. Il motivo? Nessuna redazione avrebbe deciso di acquistarli o pubblicarli, scegliendo di non trasformare un momento delicato in materiale da copertina. Una decisione che segna una netta differenza rispetto a quanto accadeva anni fa, quando le immagini più private e controverse delle celebrità diventavano spesso oggetto di una vera corsa mediatica. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Belén ricoverata, le foto mai pubblicate: “Le abbiamo buttate via, non siamo carnefici”

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