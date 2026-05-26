Belen è stata ricoverata in ospedale dopo aver manifestato uno stato di agitazione, con urla che hanno attirato l’attenzione dei vicini. Le forze dell’ordine sono intervenute nel quartiere per gestire la situazione. Nei giorni precedenti si sono verificati altri episodi di caos e tensione nella zona. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause dell’agitazione o sulle eventuali conseguenze.

Negli ultimi giorni sono accaduti una serie di episodi a Milano che hanno coinvolto Belen, caos e agitazione tanto che sarebbero intervenute le forze dell'ordine Due episodi gravi sono accaduti conBelen Rodriguez, secondo quanto riportaRepubblica, sembra che ieri sono dovuti intervenire i vigili a casa sua dopo che dalle 7 di mattina i vicini hanno iniziato a sentire urla lancinanti. Ma ci sarebbe un altro episodio accaduto due giorni fa in cui una Land Rover si sarebbe schiantata verso un’auto parcheggiata e degli scooter, e sembrerebbe che alcuni passanti abbiano riconosciuto Rodriguez alla guida. Ieri mattina, verso le 7 del mattino, tutto il vicinato è stato svegliato da urla lancinanti in zona Brera. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Belen ricoverata in stato di agitazione, le urla e l’intervento dei vicini

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