Belén è ricoverata in ospedale dopo l’allarme dei vicini per le sue urla di aiuto
Lunedì 25 maggio, intorno alle 7:00, i vicini di casa hanno chiamato il 112 segnalando urla di aiuto provenienti dall’abitazione di Belén. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno portato la donna in ospedale. Nessuna informazione sulle cause del ricovero è stata resa nota. La dinamica della segnalazione e le condizioni di Belén non sono state ancora chiarite dalle autorità.
Secondo le ricostruzioni di Quotidiano Nazionalre l’allarme sarebbe scattato attorno alle 7:00 del mattino di lunedì 25 maggio, con una chiamata al 112 da parte dei vicini di casa di Belén Rodriguez. Gli abitanti del palazzo di Brera, in centro a Milano, sarebbero stati allarmati dalle urla provienienti dall’appartamento della showgirl: “ Aiuto! Aiutatemi ”. Nonostante le grida di aiuto, una volta giunti i soccorsi, Belén Rodriguez si sarebbe rifiutata di aprire loro la porta. La showgirl, che in quel momento si trovava sola, si è barricata in casa intenzionata a non lasciar entrare nessuno. La mediazione è durata circa 3 ore e ha chiesto l’intervento anche delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Belen Rodriguez ricoverata in ospedale dopo lallarme dei vicini al 112
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