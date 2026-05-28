Belén ‘pirata’ sul Defender la showgirl riconosciuta da alcuni testimoni | 3 feriti e denuncia per omissione di soccorso
Una showgirl è stata identificata come la conducente di un veicolo che ha causato un incidente con tre feriti e ha lasciato la scena senza soccorsi. Testimoni presenti sul posto hanno confermato di averla riconosciuta alla guida, anche in diretta. La polizia ha avviato un’indagine per omissione di soccorso, mentre il veicolo coinvolto è stato sequestrato. La showgirl, nota per la sua notorietà, è stata riconosciuta da alcuni testimoni e denunciata per aver abbandonato la scena dell’incidente.
Milano, 28 maggio 2026 – I testimoni che l’avevano già riconosciuta in diretta hanno riconfermato la loro versione alla polizia locale: “ C’era lei alla guida ”. E tre dei conducenti coinvolti negli incidenti stradali andati in scena sabato sera in centro a Milano si sono fatti refertare, con prognosi di cinque giorni per contusioni non gravi riportate nell’impatto dei loro veicoli con il Defender Land Rover. Per questo, la showgirl argentina Belén Rodriguez verrà deferita in Procura con l’accusa di omissione di soccorso, visto che non si sarebbe fermata per sincerarsi delle condizioni degli automobilisti né per fornire loro le generalità a fini risarcitori per i danni alle carrozzerie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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