Belén ‘pirata’ sul Defender la showgirl riconosciuta da alcuni testimoni | 3 feriti e denuncia per omissione di soccorso

Notizia in breve

Una showgirl è stata identificata come la conducente di un veicolo che ha causato un incidente con tre feriti e ha lasciato la scena senza soccorsi. Testimoni presenti sul posto hanno confermato di averla riconosciuta alla guida, anche in diretta. La polizia ha avviato un’indagine per omissione di soccorso, mentre il veicolo coinvolto è stato sequestrato. La showgirl, nota per la sua notorietà, è stata riconosciuta da alcuni testimoni e denunciata per aver abbandonato la scena dell’incidente.