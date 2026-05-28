Una showgirl è stata fermata alla guida di un SUV coinvolto in un incidente che ha provocato tre feriti. Testimoni, già riconosciuta in diretta, hanno confermato che si trattava di lei. La donna ha lasciato il luogo senza prestare soccorso e ora rischia una denuncia per omissione di soccorso. La polizia ha identificato la conducente e sta verificando le circostanze dell’incidente.

Milano, 28 maggio 2026 – I testimoni che l’avevano già riconosciuta in diretta hanno riconfermato la loro versione alla polizia locale: “ C’era lei alla guida ”. E tre dei conducenti coinvolti negli incidenti stradali andati in scena sabato sera in centro a Milano si sono fatti refertare, con prognosi di cinque giorni per contusioni non gravi riportate nell’impatto dei loro veicoli con il Defender Land Rover. Per questo, la showgirl argentina Belén Rodriguez verrà deferita in Procura con l’accusa di omissione di soccorso, visto che non si sarebbe fermata per sincerarsi delle condizioni degli automobilisti né per fornire loro le generalità a fini risarcitori per i danni alle carrozzerie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Belén ‘pirata’ al volante del Suv, la showgirl riconosciuta da alcuni testimoni: 3 feriti e denuncia per omissione di soccorso

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Belén ‘pirata’ sul Defender, la showgirl riconosciuta da alcuni testimoni: 3 feriti e denuncia per omissione di soccorsoUna showgirl è stata identificata come la conducente di un veicolo che ha causato un incidente con tre feriti e ha lasciato la scena senza soccorsi.

Belén e gli incidenti con il Defender, la showgirl riconosciuta da alcuni testimoni: 3 feriti e denuncia per omissione di soccorsoUna showgirl è coinvolta in un incidente con un veicolo Defender, che ha provocato tre feriti.