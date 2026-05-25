Tragedia sfiorata per Belen | prima piange disperata poi l’incidente in auto e la denuncia ore terribili per la showgirl

Da donnapop.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Belen Rodriguez ha vissuto ore intense e difficili. Dopo aver pianto disperatamente, la showgirl ha avuto un incidente in auto. Successivamente, ha presentato denuncia alle autorità. La giornata si è conclusa con un momento di grande tensione, segnato da emozioni forti e un episodio che ha coinvolto direttamente la sua persona.

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Sarebbero state ore particolarmente pesanti quelle vissute da Belen Rodriguez nelle ultime giornate. Tra delusioni professionali, momenti di forte sconforto e un presunto incidente stradale finito al centro del gossip, il nome della showgirl argentina è tornato improvvisamente al centro dell’attenzione mediatica. A raccontare quanto sarebbe accaduto è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che sui social ha condiviso alcuni retroscena legati alla conduttrice. Mediaset dice no a Belen Rodriguez e lei esplode: brutta reazione. Negli ultimi mesi il nome di Belen Rodriguez era stato accostato con insistenza alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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