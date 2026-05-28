Beccato a vendere cocaina in strada | arrestato ragazzo di 17 anni

Notizia in breve

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a vendere cocaina in strada. La polizia ha fermato il giovane mentre consegnava una dose a un altro ragazzo. Dopo l’arresto, è stato portato in un centro di prima accoglienza. L’episodio si è verificato in un quartiere della città. La droga sequestrata e il procedimento giudiziario sono in corso.