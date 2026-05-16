Beccato a vendere droga in strada gli trovano addosso cocaina per 1.500 euro

Nella giornata di venerdì, i carabinieri della Compagnia di Salò hanno arrestato un uomo di 33 anni di nazionalità albanese, sorpreso a vendere droga per strada. Durante un controllo, gli sono stati trovati addosso circa 1.500 euro in cocaina. L’attività di spaccio è stata immediatamente interrotta, e l’uomo è stato portato in caserma. L’operazione si è conclusa con il sequestro della sostanza e l’arresto dell’indagato per detenzione e spaccio di droga.

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