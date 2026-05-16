Beccato a vendere droga in strada gli trovano addosso cocaina per 1.500 euro
Nella giornata di venerdì, i carabinieri della Compagnia di Salò hanno arrestato un uomo di 33 anni di nazionalità albanese, sorpreso a vendere droga per strada. Durante un controllo, gli sono stati trovati addosso circa 1.500 euro in cocaina. L’attività di spaccio è stata immediatamente interrotta, e l’uomo è stato portato in caserma. L’operazione si è conclusa con il sequestro della sostanza e l’arresto dell’indagato per detenzione e spaccio di droga.
Uno scambio rapido, quasi impercettibile. Ma non abbastanza da sfuggire agli occhi dei carabinieri della Compagnia di Salò, che nella giornata di venerdì hanno arrestato un cittadino albanese di 33 anni per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Young Man Surrounded by Drug Dealers on the Street—Goddess Hero Races to Rescue
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