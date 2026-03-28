appena arrestato per spaccio ragazzo viene beccato a vendere cocaina

A Montichiari, un uomo di 30 anni è stato arrestato nuovamente dalle forze dell’ordine mentre vendeva cocaina, nonostante fosse soggetto alla misura cautelare dell’obbligo di firma. L’arresto è avvenuto poco dopo la sua attività di spaccio, che si è protratta nonostante i controlli già in atto. Questa operazione segue altri interventi delle forze dell’ordine nel territorio.

Era già finito in manette due settimane fa per spaccio di cocaina; durante il periodo con obbligo di firma avrebbe venduto circa 60 dosi Nuovo arresto a Montichiari per spaccio di droga. Un marocchino di 30 anni è stato fermato dalla polizia locale, mentre continuava a vendere cocaina nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma. L’uomo era stato arrestato appena due settimane fa dai carabinieri monteclarensi, sempre per lo stesso reato. Durante il breve periodo in cui avrebbe dovuto rispettare l’obbligo di presentarsi quotidianamente in caserma, pare abbia continuato a spacciare, vendendo circa 60 dosi di cocaina. Dopo il fermo, giovedì scorso il pusher è stato processato per direttissima: il giudice ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Brescia. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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