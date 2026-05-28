Bebe Vio ha recentemente esordito nell’atletica, osservando di non avere ancora abilità e di dover imparare ogni giorno qualcosa, trovando entusiasmo nel lasciarsi sorprendere. In un'intervista al festival di Cannes, ha parlato di essere ambassador di L’Oréal Paris, del suo incontro con Helen Mirren e delle serate di pizza e film organizzate dai genitori mentre era in ospedale.

Che cosa vuol dire per lei essere a Cannes come ambassador dell’Oréal Paris? «Sono stata la prima ragazza con disabilità a essere stata scelta come ambassador. Otto anni dopo ce ne sono parecchie nel team. Le cose stanno cambiando. Le persone disabili un tempo venivano nascoste. E, invece, dovrebbe essere semplicemente la normalità. È importante far vedere che la bellezza non è una sola, l’immagine della donna alta, perfetta, tutta precisa. Non sono mai stata una che si trucca tanto e credo che il messaggio fondamentale sia proprio questo: “Non devi avere per forza il rossetto e un make-up da serata di gala. L’idea è promuovere un tipo di bellezza semplice, normale». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bebe Vio e il suo debutto nell'atletica: «Il bello, rispetto alla scherma, è che non so fare niente, sono scarsissima e ogni giorno devo imparare qualcosa. Mi sto lasciando stupire ed emozionare da tutto»

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