Durante la puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda domenica 15 marzo, la campionessa paralimpica Bebe Vio ha annunciato di aver deciso di smettere con la scherma perché il suo corpo non ce la fa più. Dopo aver dedicato molti anni a questa disciplina, ora si prepara a una nuova avventura nell’atletica. L’annuncio ha suscitato molta attenzione tra il pubblico e gli appassionati.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio a Che Tempo Che Fa: la fine di un’era. La campionessa paralimpica Bebe Vio ha annunciato il suo addio alla scherma durante la puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda domenica 15 marzo. L’atleta 29enne, tra le più grandi protagoniste della storia del fioretto paralimpico, ha rivelato con grande emozione la decisione maturata negli ultimi mesi. “ Ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente. Non l’ho mai detto a voce alta, ma purtroppo con la scherma è finita. Non ce la faccio più fisicamente ”, ha confessato. La carriera di Vio resta comunque straordinaria: due medaglie d’oro paralimpiche, un argento e un bronzo, oltre a cinque ori e due bronzi ai Mondiali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Bebe Vio dice addio alla scherma: “Il mio corpo non ce la fa più”. Ora una nuova sfida nell’atletica

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