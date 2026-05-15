Bebe Vio debutta nell'atletica paralimpica dopo aver lasciato la scherma | si qualifica agli Assoluti

Bebe Vio ha preso parte alla sua prima gara di atletica paralimpica dopo aver smesso di praticare scherma. Durante l'evento, ha ottenuto la qualificazione per i campionati Assoluti che si terranno a Grosseto. La partecipazione rappresenta il debutto ufficiale nel nuovo sport per l’atleta, che in passato ha ottenuto numerosi successi nel settore della scherma paralimpica. La competizione si è svolta senza incidenti, e il risultato ha determinato l’accesso diretto agli Assoluti.

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