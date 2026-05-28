Le puntate americane di Beautiful in arrivo sulla CBS riportano a Los Angeles Wyatt Fuller e Shauna Fulton. Liam sarà felice di riabbracciare suo fratello dopo anni di lontananza, ma Bill Spencer non reagirà affatto bene al ritorno di Shauna. Intanto cresce il sospetto che tra Wyatt e la donna possa nascere un legame destinato a far discutere. Le nuove puntate americane di Beautiful stanno preparando un cambiamento importante negli equilibri della soap. Due volti molto conosciuti stanno infatti per tornare a Los Angeles, riportando con sé tensioni irrisolte, rapporti complicati e possibili nuovi intrecci sentimentali. A rimettere piede in città saranno Wyatt Fuller e Shauna Fulton, personaggi che mancavano dalla scena da diverso tempo ma che sembrano destinati a creare parecchi problemi soprattutto a Bill Spencer. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Beautiful Usa, Wyatt ritrova Liam: Shauna riapre vecchie ferite con Bill!

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