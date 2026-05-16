Oggi, sabato 16 maggio 2026, su Canale 5 vanno in onda nuovi episodi di Beautiful. Tra i protagonisti, Katie si mostra felice di rivedere Brooke, mentre Bill condivide alcune notizie con Liam. La puntata prevede alcuni colpi di scena e ritorni di personaggi, creando attesa tra i fan della soap. La trama si sviluppa attraverso dialoghi e incontri tra i personaggi principali, senza anticipazioni su eventuali sviluppi futuri.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, sabato 16 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che Katie sarà molto felice per il ritorno di Brooke e per il grande successo che ha ottenuto con il lancio della nuova linea a Monte Carlo. Sui social media hanno già raggiunto ottimi risultati e questo renderà entusiasti anche Carter e RJ. Erano anni che Brooke non prestava il suo volto alla linea 'Brooke's Bedroom' e il suo ritorno è stato subito apprezzato. Ridge ripeterà che devono tutto il successo raggiunto a Brooke, ma lui non aveva alcun dubbio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 16 maggio 2026: Katie felice di rivedere Brooke, Bill racconta a Liam…

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The Bold and the Beautiful Today Full Episode May 14, 2026 | B&B 05/14/2026 | Steffy Vs Brooke |

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