Beautiful le anticipazioni del 29 maggio 2026 | Steffy è amareggiata e lascia Finn

Da dilei.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 29 maggio 2026, nella trama di Beautiful, Steffy decide di lasciare Finn a causa di un suo stato d’animo amareggiato. La soap, in onda su Canale 5 dal 1990, prosegue con questa storyline, mostrando i cambiamenti nelle relazioni dei personaggi. La puntata si concentra sui sentimenti e le decisioni di Steffy, che si allontana dal suo partner. La programmazione pomeridiana continua a proporre gli sviluppi delle vicende dei protagonisti.

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Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo su Canale 5 i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di venerdì 29 maggio 2026. Cosa succede a Beautiful il 29 maggio 2026. Finn ha raccontato alla moglie di essere stato baciato da Hope. Steffy è amareggiata: aveva detto a Finn di starle lontano e lui non le ha dato ascolto. Nonostante lo ami e non metta in dubbio la sincerità dei suoi sentimenti, Steffy gli dice di aver bisogno di allontanarsi per un po’. 🔗 Leggi su Dilei.it

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