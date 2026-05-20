Nella settimana dal 23 al 29 maggio 2026, le puntate di Beautiful presenteranno una serie di eventi legati ai personaggi principali. Hope chiederà scusa dopo aver baciato Finn, mentre quest’ultimo deciderà di raccontare tutto a Steffy. La programmazione quotidiana su Canale 5 continuerà a proporre nuovi sviluppi nelle vicende dei protagonisti, mantenendo vivo l’interesse dei numerosi spettatori che seguono con attenzione la soap opera durante il daytime. Ogni episodio porterà ulteriori dettagli sulla trama e sui rapporti tra i personaggi.

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 23 al 29 maggio? Complice una programmazione 7 giorni su 7, la serie tv americana promette di regalare molti colpi di scena ai tantissimi fans nella consueta fascia in daytime su Canale 5. Al centro delle trame troviamo le scuse di Hope, che spera di convincere Finn a non raccontare alla moglie quanto accaduto. Il medico però, non è più disposto a nascondere nulla a Steffy. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni italiane Beautiful: Hope chiede scusa a Finn. Hope chiede scusa a Finn per averlo baciato alla festa, e cerca di giustificare il suo gesto affermando di avere agito d’istinto, complice l’alcool e la confusione del momento. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni settimanali dal 23 al 29 maggio 2026: Hope si scusa per aver baciato Finn (ma lui decide di raccontare tutto a Steffy)

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Beautiful Anticipazioni Dal 23 Al 28 Febbraio 2026: Hope perde il controllo!

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