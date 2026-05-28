Beautiful anticipazioni 28 maggio 2026 | Brooke è preoccupata per Hope teme che la figlia…

Il 28 maggio 2026, su Canale 5, verrà trasmesso un nuovo episodio di Beautiful con alcuni colpi di scena. Brooke esprime preoccupazione per Hope e teme che la figlia possa trovarsi in una situazione difficile. La trama si concentra sulle dinamiche familiari e sui sentimenti dei personaggi coinvolti. Non sono stati forniti dettagli specifici sugli eventi o sui sviluppi della trama in questa puntata.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 28 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che Hope dopo aver avuto un confronto con Finn e avergli chiesto scusa ha deciso di raccontare tutto alla madre. Brooke è rimasta spiazzata quando le ha detto di aver baciato il marito di Steffy. Alla Logan la figlia ha detto di aver provato a reprimere i suoi sentimenti ma alla festa ha prevalso l'impulsività, probabilmente anche a causa dell'alcol e dell'euforia per i risultati della collezione di Brooke. In quel momento ha pensato a cosa sarebbe successo dopo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Beautiful Dal 20 Al 26 Aprile 2026: Steffy esclusa, Brooke trionfa e Hope rischia troppo!

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