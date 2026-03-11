Beautiful anticipazioni al 21 marzo | Brooke è preoccupata per Hope

Nelle puntate di Beautiful dal 16 al 21 marzo, Brooke mostra preoccupazione per i sentimenti che Hope potrebbe provare nei confronti di Finn. La storyline si concentra sulle reazioni della madre e sui confronti che si verificano tra i personaggi principali mentre si sviluppano le tensioni e le emozioni legate alla relazione tra Hope e Finn.

Beautiful, anticipazioni dal 16 al 21 marzo. Brooke è preoccupata per i sentimenti che la figlia Hope potrebbe avere per Finn. Preoccupata per il modo di fare e il tono della figlia, Brooke (Katherine Kelly Lang) affronta apertamente Hope (Annika Noelle) e le chiede se stia sviluppando dei sentimenti per Finn (Tanner Novlan). Dopo un iniziale momento di esitazione, Hope confessa di provare qualcosa per lui, spiegando che lo considera una persona estremamente generosa e attenta agli altri. Le inquietudini di Brooke aumentano quando la figlia racconta che Finn l'ha aiutata ad alleviare le sue emicranie con un massaggio ai punti di pressione, continuano le anticipazioni di Beautiful.