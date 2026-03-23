Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 23 marzo 2026, su Canale 5. Di recente Brooke ha notato che la figlia si è avvicinata troppo a Finn e quando le ha chiesto se provi qualcosa per lui lei ha confermato che è così. La Logan è molto preoccupata per la situazione perché l'equilibrio della loro famiglia potrebbe crollare, infatti ha invitato la figlia a non intromettersi tra Finn e Steffy. In preda alla preoccupazione rivelerà a Deacon che Hope prova una forte attrazione nei confronti del dottore. Finn vorrebbe avere un rapporto con Sheila e Hope pensa che dovrebbe assecondare il suo desiderio a differenza di Steffy che è assolutamente contraria. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 23 marzo 2026: Brooke preoccupata per Hope si confida con Deacon, cosa pensa lui

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