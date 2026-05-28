Beato Livatino, patrono dei magistrati

Notizia in breve

I vescovi hanno deciso all’unanimità di riconoscere il beato Livatino come patrono dei magistrati. La proposta è stata approvata durante una riunione ufficiale, senza opposizioni. La decisione si inserisce in un percorso di riconoscimento ufficiale, che potrebbe portare a una celebrazione dedicata nel calendario liturgico. Il beato Livatino, già beatificato, è ora indicato come figura di riferimento per i magistrati.