Beato Livatino patrono dei magistrati
I vescovi hanno deciso all’unanimità di riconoscere il beato Livatino come patrono dei magistrati. La proposta è stata approvata durante una riunione ufficiale, senza opposizioni. La decisione si inserisce in un percorso di riconoscimento ufficiale, che potrebbe portare a una celebrazione dedicata nel calendario liturgico. Il beato Livatino, già beatificato, è ora indicato come figura di riferimento per i magistrati.
I vescovi hanno espresso all’unanimità anche la volontà di riconoscere patrono dei magistrati il beato Livatino. Servizio di Francesco Durante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Beato Livatino, patrono dei magistrati
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