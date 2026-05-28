Il reboot di Baywatch arriverà su Fox a gennaio 2027. La serie sarà un sequel di dodici episodi, collegati alla serie originale, e presenterà il protagonista, interpretato da un attore noto al pubblico, che è il figlio di Mitch Buchannon. Dal primo teaser si nota che il look dei guardaspiaggia e la continuity con la serie precedente saranno mantenuti. La produzione riprende elementi iconici della serie originale in un nuovo formato.

Arriverà a gennaio 2027 su Fox il reboot di Baywatch, che sarà di fatto un sequel: dodici episodi che, stando al primo teaser, saranno in perfetta continuità con la serie madre, a partire dal look dei guardaspiaggia e dal protagonista, una vecchia conoscenza del pubblico. Al centro della trama e a capo della squadra intenta a salvare vite sulle spiagge di Malibù ci sarà, infatti, Hobie Buchannon, il figlio di Mitch (David Hasselhoff), che gli appassionati ricorderanno bambino con il volto di Brandon Call e ragazzo con quello di Jeremy Jackson. Entrambi gli interpreti hanno smesso di calcare le scene da tempo e a riportarlo in video da adulto sarà Stephen Amell, già protagonista di Arrow. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Baywatch, il protagonista del reboot è il figlio di Mitch Buchannon

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STEPHEN AMELL IS THE NEW BAYWATCH LEAD! Hobie Buchannons Return & Original Cast Cameos!

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