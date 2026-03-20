Baywatch il cast si allarga | ecco i nuovi volti del reboot Fox

Fox ha annunciato l’aggiunta di cinque nuovi attori ricorrenti al cast di Baywatch, il reboot della serie che tornerà sulla TV nella stagione 2026-2027. Il progetto prevede il ritorno delle storiche spiagge californiane con un cast ampliato, pronto a interpretare nuovi personaggi. La produzione sta definendo i dettagli del cast per prepararsi al debutto sulle reti televisive.

Il ritorno sulle spiagge della California è sempre più vicino. Fox ha annunciato l’ingresso di cinque nuovi attori ricorrenti nel cast di Baywatch, la serie reboot che debutterà nella stagione televisiva 2026-2027. I nuovi nomi che indosseranno l’iconico costume rosso sono Ashley Moore (I Know What You Did Last Summer), Kylar Miranda, Luke Eisner (Tall Girl), Nadia Gray e Charlie McElveen. Tra i nuovi personaggi spicca Jasmine (Ashley Moore), descritta come la “mean girl” della spiaggia ma imbattibile nelle emergenze, e Diego (Kylar Miranda), un bagnino esperto che fungerà da tuttofare per la squadra. Nadia Gray sarà invece l’infermiera della spiaggia, Lisa, pronta a creare nuove dinamiche sentimentali con il team di salvataggio. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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